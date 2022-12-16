Собянин осмотрел новый Дворец бракосочетания в Южном Бутове

Для торжественной регистрации брака построили два современных просторных зала

В столице с этого дня стало еще больше участников популярного у москвичей старшего возраста городского проекта "Московское долголетие". Десять новых центров, а фактически - это клубы по интересам, начали работать в разных районах столицы - Войковский, Коптево, Богородское, Проспект Вернадского, а еще - Южное Бутово. Там сегодня открылся и новый Дворец бракосочетаний. И первые гости - пара, которая отмечает "золотую свадьбу".

Под звуки "Свадебного марша" Мендельсона супруги Костюткины снова входят в зал бракосочетания. Спустя полвека волнение и эмоции кружат голову не меньше. Торжественная программа, посвященная "золотой свадьбе", с точностью повторяет церемонию 50-летней давности. В числе почетных гостей - дети, внуки, родственники. И мэр Москвы Сергей Собянин. Поздравляет супругов со счастливым событием: "Вы замечательно выглядите. Красивая пара! Долгих лет вам жизни! Спасибо огромное за ваш труд! За то, что вырастили замечательных детей и внуков. Спасибо вам большое!".

Этот Дворец бракосочетания полностью отвечает своему названию. Торжественный, современный, красивый. Здесь могут расписываться до 10 тысяч пар в год. А также - будут чествовать юбиляров супружеской жизни.

"Дворец бракосочетания построен в неоклассическом стиле. Имеются два зала регистрации: малый зал, большой зал. Есть комната жениха, комната невесты. Большие просторные холлы для фотосессий молодоженов", - рассказала Клавдия Кочегурова, начальник Дворца бракосочетания.

Свои двери для первых пар молодоженов новый Дворец бракосочетания "Южное Бутово" откроет уже завтра. Как и центр "Московского долголетия". В шумной гостиной идет напряженная борьба на бильярде. В спортивном поединке сошлись два опытных игрока. Хотя в новом здании, построенном для членов клуба "Московского долголетия" столько разных активностей, что глаза разбегаются.

Общение за вязальными спицами - с пользой для дела. Рукодельницы вяжут носки, шапки и варежки для бойцов на передовой. Придумывают авторские модели, вкладывая тепло своих рук. Только в декабре в акции "Поделись теплом" приняли участие более 10 тысяч москвичей. Теплые вещи - от шапок до свитеров и джемперов - для своих земляков, призванных на военную службу по мобилизации, вязали рукодельницы в том числе и центров "Московское долголетие".

"Я был как раз в Луганске, встречался с ребятами, они очень ценят такую помощь и письма. Потому что это вопрос уже не того, что там чего-то не хватает", - отметил Собянин.

"Да-да, чего-то душевного. Мы и посылаем эти вещи. В каждой петельке человек сидит, вяжет именно с таким чувством - радость посылаем и улыбки. Чтобы с победой наши ребятки вернулись, здоровенькие. И поскорее, поскорее!", - ответила женщина.

К Новому году военнослужащим передадут этот ценный груз, хранящий тепло человеческих рук. В ближайшее время будет отправлено свыше 8,5 тыс. теплых вещей, связанных руками москвичей, а также более 5 тыс. писем со словами поддержки, пожеланиями здоровья и скорейшего возвращения.

Анастасия Мартынова, Егор Киселев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"