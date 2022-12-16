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Команды МЧС России и Белоруссии сыграли в хоккей

18:32
  • пятница
  • 16 декабря 2022

Состязание приурочено ко Дню спасателя

На главной площади страны в товарищеском матче на катке сегодня сошлись хоккейные команды МЧС России и Белоруссии, передает "ТВ Центр".

Состязание приурочено ко Дню спасателя. Открыл мероприятие глава нашего министерства Александр Куренков.

Продемонстрировать свое мастерство на лед вышли в том числе и представители руководящего состава. Понаблюдать за игрой мог любой желающий.

Для зрителей подготовлены и другие сюрпризы - показательные выступления ведомственного оркестра, тематическая выставка, викторины и полевые кухни.

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Команды МЧС России и Белоруссии сыграли в хоккей
Команды МЧС России и Белоруссии сыграли в хоккей
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