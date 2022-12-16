Команды МЧС России и Белоруссии сыграли в хоккей

Состязание приурочено ко Дню спасателя
На главной площади страны в товарищеском матче на катке сегодня сошлись хоккейные команды МЧС России и Белоруссии, передает "ТВ Центр".
Состязание приурочено ко Дню спасателя. Открыл мероприятие глава нашего министерства Александр Куренков.
Продемонстрировать свое мастерство на лед вышли в том числе и представители руководящего состава. Понаблюдать за игрой мог любой желающий.
Для зрителей подготовлены и другие сюрпризы - показательные выступления ведомственного оркестра, тематическая выставка, викторины и полевые кухни.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"