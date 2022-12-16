Власти подготовят механизм опережающего финансирования регионов

Особое внимание - многодетным семьям

Реализация поручений, которые президент накануне обозначил как ключевые цели национального развития, стала сегодня темой заседания правительства, передает "ТВ Центр".

Как заявил глава кабмина Михаил Мишустин, будет подготовлен механизм опережающего финансирования регионов. На программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства, транспортные, коммунальные и социальные объекты из бюджета дополнительно выделят 250 миллиардов рублей.

Отдельно речь шла о финансировании семейной ипотеки.Для новых территорий будут предоставляться льготные кредиты на покупку жилья в новостройках по ставке 2%. Особое внимание - многодетным семьям.

"Сейчас для улучшения жилищных условий такие родители могут воспользоваться одной из программ льготного кредитования - семейной, дальневосточной или льготной ипотекой. По поручению главы государства им также предоставляется единовременная выплата в размере 450 тысяч рублей. Направить ее можно на частичное либо полное погашение займа. Мера действует уже более трех лет и оказалась очень востребованной, поэтому была продлена для детей, рождённых до конца следующего года. Кредитный договор можно заключить до 1 июля 2024 года", - уточнил премьер.

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