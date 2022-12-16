ЕС решил отозвать лицензию у четырех российских телеканалов

Это одна из мер в рамках 9 пакета антироссийских санкций

Совет Евросоюза заявил о решении инициировать отзыв лицензии на вещание у российских телеканалов. В сообщении поясняется, что шаги предпринимаются в целях борьбы с "дезинформацией".

"В целях противодействия систематической международной кампании Российской Федерации по дезинформации и манипулированию информацией, направленной на дестабилизацию соседних с ней стран, ЕС и его государств-членов, Совет инициировал процесс приостановления действия лицензий на вещание четырех дополнительных средств массовой информации", - говорится в заявлении Совета.

Уточняется, что речь идет о телеканалах НТВ / "НТВ-Мир", "Россия-1", "РЕН ТВ" и Первый канал. Меры предпринимаются в рамках 9-го пакета санкций против России, передает ТАСС.

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