Зеленскому не разрешили выступить перед финалом ЧМ-2022

Переговоры с ФИФА продолжаются
Международная федерация футбола отклонила просьбу Владимира Зеленского выступить перед финальным матчем чемпионата мира в Катаре с видеообращением, передает CNN.
Уточняется, что офис Зеленского был удивлен отказом. При этом переговоры между офисом президента Украины и ФИФА продолжаются.
Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что футбольное поле - не место для политических акций и протестов.
Финальный матч мундиаля между Аргентиной и Францией состоится 18 декабря на стадионе "Лусаил Айконик".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"