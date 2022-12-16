Зеленскому не разрешили выступить перед финалом ЧМ-2022

Переговоры с ФИФА продолжаются

Международная федерация футбола отклонила просьбу Владимира Зеленского выступить перед финальным матчем чемпионата мира в Катаре с видеообращением, передает CNN.

Уточняется, что офис Зеленского был удивлен отказом. При этом переговоры между офисом президента Украины и ФИФА продолжаются.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что футбольное поле - не место для политических акций и протестов.

Финальный матч мундиаля между Аргентиной и Францией состоится 18 декабря на стадионе "Лусаил Айконик".

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