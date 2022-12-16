Собянин утвердил новую социальную выплату для детей-сирот

С 1 января 2023 года она составит 14347 рублей в месяц

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об установлении новой социальной выплаты для детей-сирот, сообщила пресс-служба столичного правительства.

"Московские школьники, потерявшие в период обучения обоих или единственного родителя (дети-сироты), будут получать ежемесячную денежную компенсацию, предназначенную для приобретения продуктов питания, одежды, обуви и мягкого инвентаря. Ранее указанную выплату получали только учащиеся колледжей и вузов. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы", - сказано в сообщении.

В 2022 году размер компенсации составит 13042 рубля, с 1 января 2023 года - 14347 рублей в месяц.

Получать выплаты в 2023 году будут более 4 тысяч человек.

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