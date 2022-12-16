Минздрав предупредил россиян о вреде алкоголя при ОРВИ

Спиртное негативно влияет на иммунную систему

Алкоголь и острые респираторные заболевания несовместимы. Спиртное негативно влияет на состояние иммунной системы и повышает риск тяжелого течения болезни, предупредил россиян главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

"При острых респираторных заболеваниях не рекомендуется употреблять алкоголь, так как он негативно влияет на состояние иммунной системы. Употребление алкоголя может снизить эффективность иммунного ответа на инфекцию и, соответственно, повысить риски более тяжелого течения заболевания", - цитирует специалиста "Интерфакс".

Чуланов напомнил, что заболевшим рекомендуется постельный режим, обильное питье и легкая пища. При таком режиме у большинства пациентов болезнь начнет отступать уже на 4-й день. По данным Минздрава, в России гриппом и ОРЗ сейчас болеют примерно 1,5 миллиона человек.

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