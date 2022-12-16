ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ЕС запретил поставлять в Россию игрушечные дроны

17:26
  • пятница
  • 16 декабря 2022

Под запретом также портативные компьютеры и камеры

Поставки игрушечных дронов в Россию запрещены. Игрушки попали под запрет в числе прочих товаров в рамках 9-го пакета антироссийских санкций Евросоюза. Теперь странам ЕС нельзя поставлять в Россию также портативные компьютеры, камеры и объективы.

Спутники США снимали аэродром в Энгельсе перед атакой дронов ВСУ
Запрет на использование дронов ввели в Пермском крае

"Новые экспортные ограничения распространятся на дополнительный набор продукции и промышленных технологий, в том числе, игрушечные дроны (квадрокоптеры) и дроны для досуга", - говорится в заявлении Еврокомиссии.

В списке запрещенных к экспорту товаров также переносные компьютеры, компьютерные компоненты, печатные платы, камеры и объективы. Ограничения распространяются на системы радионавигации, оборудование радиоуправления и авиационные двигатели, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Ребенок с дроном
Ребенок с дроном
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.