ЕС запретил поставлять в Россию игрушечные дроны

Под запретом также портативные компьютеры и камеры

Поставки игрушечных дронов в Россию запрещены. Игрушки попали под запрет в числе прочих товаров в рамках 9-го пакета антироссийских санкций Евросоюза. Теперь странам ЕС нельзя поставлять в Россию также портативные компьютеры, камеры и объективы.

"Новые экспортные ограничения распространятся на дополнительный набор продукции и промышленных технологий, в том числе, игрушечные дроны (квадрокоптеры) и дроны для досуга", - говорится в заявлении Еврокомиссии.

В списке запрещенных к экспорту товаров также переносные компьютеры, компьютерные компоненты, печатные платы, камеры и объективы. Ограничения распространяются на системы радионавигации, оборудование радиоуправления и авиационные двигатели, передает РИА Новости.

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