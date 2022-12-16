Киев сообщил об отключении от сети крупного энергопредприятия

Оборудование серьезно повреждено

Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о полном отключении от сети одного из крупных энергопредприятий. По данным компании, оборудование серьезно повреждено.

"Серьезно повреждено оборудование предприятия. В настоящее время оно полностью отключено от энергосистемы", - говорится в сообщении ДТЭК. Уточняется, что на объекте находятся только сотрудники, присутствие которых критически необходимо.

О каком именно объекте идет речь, в компании не уточнили. Однако предполагают, что это одна из двух ТЭС в районе Днепра - Приднепровская либо Криворожская. 16 декабря сообщалось, что Днепропетровская область полностью обесточена после российских ракетных ударов, передает ТАСС.

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