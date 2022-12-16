Установлен отправитель посылки со взрывчаткой главе "Русского дома" в ЦАР

Отправление пришло из столицы Того

Установлен отправитель посылки, взорвавшейся в руках гендиректора "Русского дома" в Центральноафриканской Республике Дмитрия Сытого. На фотографии почтового отправления видно, что его отправили из столицы Тонго Ломе от имени Алекса Мингуэсы.

16 декабря Сытый получил посылку, в которой находилось взрывное устройство. При взрыве глава "Русского дома" получил контузию и потерял много крови, передает РИА Новости. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

Полиция ЦАР признала покушение на Сытого терактом, власти пообещали "строго наказать" виновных. Как стало известно, глава "Русского дома" и раньше получал угрозы: в частности, французы советовали русским "убраться с Африканского континента".

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