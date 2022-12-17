За сутки в России госпитализировано 1266 больных коронавирусом

Заболели ковидом 7269 человек

За сутки в России госпитализировано 1 266 больных коронавирусом, всего зафиксировано 7 269 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 21 708 852 человека с COVID-19, умерло 392 949 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 166 человек, зарегистрировано 1 396 новых больных, всего в столице 3 280 301 инфицированный, скончались 47 258 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

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