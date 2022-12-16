США разрешили Украине атаковать Крым

В Вашингтоне считают полуостров украинской территорией

Украина имеет право планировать и проводить военные операции в Крыму, считают в Вашингтоне. Полуостров – это украинская территория, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности в Белом доме Джон Кирби.

"Крым – это Украина. И украинцы вправе решать, где они будут проводить операции в пределах своей страны, как они будут проводиться, с каким темпом, в каких масштабах и в какие сроки", - сказал Кирби на брифинге.

Американские СМИ ранее сообщали, что администрация Байдена видит военные возможности украинской стороны для того, чтобы отвоевать Крым – однако считает, что подобные шаги Киева чреваты ядерной эскалацией. Кирби отказался комментировать эти сообщения, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"