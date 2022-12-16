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США разрешили Украине атаковать Крым

19:03
  • пятница
  • 16 декабря 2022

В Вашингтоне считают полуостров украинской территорией

Украина имеет право планировать и проводить военные операции в Крыму, считают в Вашингтоне. Полуостров – это украинская территория, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности в Белом доме Джон Кирби.

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"Крым – это Украина. И украинцы вправе решать, где они будут проводить операции в пределах своей страны, как они будут проводиться, с каким темпом, в каких масштабах и в какие сроки", - сказал Кирби на брифинге.

Американские СМИ ранее сообщали, что администрация Байдена видит военные возможности украинской стороны для того, чтобы отвоевать Крым – однако считает, что подобные шаги   Киева чреваты ядерной эскалацией. Кирби отказался комментировать эти сообщения, передает РИА Новости.

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