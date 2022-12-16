Названы самые популярные в России авторы хорроров

В пятерку попал отечественный автор

В 2022 году самым популярным автором в жанре хоррор и триллер в России стал Стивен Кинг. Суммарный тираж его произведений (например, "Кэрри", "Кладбище домашних животных", "Зеленая миля", "Мизери", "Оно") за год составил 450768 экземпляров, передает ТАСС со ссылкой на рейтинг издательства АСТ и киноканала "Настоящее страшное телевидение".

На втором месте расположился Говард Лавкрафт ("Зов Ктулху", "Некрономикон", "Хребты Безумия"). Тираж составил более 81 тысячи экземпляров.

На третьем месте - Джей Кристофф ("Иллюминэ", "Империя вампиров", "Неночь") - 58 тысяч экземпляров.

Также в пятерку попали Ли Бардуго ("Тень и кость", "Шестерка воронов", "Девятый дом", более 49 тысяч экземпляров) и Сергей Тармашев ("Электрошок. Внезапно", серии "Тьма" и "Древний", более 43 тысяч экземпляров).

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