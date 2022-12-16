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Росстат сообщил о подорожании новогоднего "оливье"

19:29
  • пятница
  • 16 декабря 2022

Выросла в цене и "селедка под шубой"

Росстат в преддверии праздников подсчитал стоимость традиционных новогодних блюд. Эксперты выяснили, что ингредиенты для салата оливье в 2022 году подорожали на 8,53%, а для "селедки под шубой" - на 5,5%.

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Индекс "Оливье" Росстата рассчитывается на основе следующего рецепта: колбаса вареная - 400 гр., огурцы маринованные - 400 гр., зеленый горошек - 380 гр., куриные яйца - 4 шт., майонез - 200 гр., картофель - 400 гр., морковь - 200 гр., лук репчатый - 100 гр. За этот набор придется выложить 480,7 рубля. "Сельдь под шубой" обойдется немного дешевле – в 224,7 рубля.

Больше всего с ноября прошлого года, по данным Росстата, выросли цены на зеленый горошек и маринованные огурцы. Немного подешевели куриные яйца, репчатый лук и морковь.

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