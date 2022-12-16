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Собянин объявил о реорганизации шести бывших промзон и неэффективно используемых территорий

20:14
  • пятница
  • 16 декабря 2022

Планируется построить более 1 млн квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram о решении по комплексному развитию шести бывших промзон и неэффективно используемых территорий.

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"Приняли решение о комплексном развитии шести бывших промзон и неэффективно используемых территорий. В проекте: "Грайвороново" (Рязанский район), "Вагоноремонт" (Восточное Дегунино), "Южное Очаково" (Очаково-Матвеевское), "Владыкино" (район Отрадное), "Южный порт" (Печатники),  Новоостаповская, вл. 1 в Южнопортовом районе", - сказано в посте главы города.

В целом планируется построить более 1 млн квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости и создать около 17 тысяч рабочих мест, добавил мэр.

Как уточнил Собянин, часть жилья в современных кварталах получат участники реновации.

"Рядом с жилыми домами будут новые школы, садики, физкультурно-оздоровительные комплексы", - сообщил градоначальник.

Общий объем инвестиций в проекты комплексного развития бывших промзон и неэффективно используемых территорий составит порядка 105 млрд рублей.

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