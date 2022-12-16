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В резиденциях британского премьера и главы МИД нашли следы кокаина

20:14
  • пятница
  • 16 декабря 2022

По данным британских СМИ, наркотик употребляли на традиционных вечеринках

Следы "наркотика класса А" находили в официальных резиденциях британского премьера и главы МИД после вечеринок, сообщили журналистам осведомленные источники. По их данным, кокаин нашли в официальной резиденции глав МИД Чивнинг-хаус летом, за несколько дней до того, как бывшая на тот момент министром иностранных дел Лиз Трасс выиграла в гонке за пост премьера.

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Другие источники, работавшие в официальной резиденции британского премьера на Даунинг-стрит во время лидерства Бориса Джонсона, также заявили о следах белого порошка, пишет The Guardian. Их нашли после двух нашумевших вечеринок, которые проходили в здании в разгар карантина по COVID. Издание утверждает, что сам Джонсон в этих вечеринках не участвовал.

Представители экс-премьеров выразили возмущение публикацией. Опубликованную информацию они назвали ложной, отметив, что издание не привело доказательств этой информации.

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