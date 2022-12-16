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МИД Франции назвал "пропагандой" фото с места взрыва в ЦАР

20:46
  • пятница
  • 16 декабря 2022

На фотографии – записка с угрозой "от всех французов"

Записка с угрозой "от всех французов" и призывом к русским убраться из Африки – это пропаганда. Так прокомментировала найденные на месте взрыва в Русском доме в ЦАР улики глава МИД Франции Катрин Колонна.

Установлен отправитель посылки со взрывчаткой главе "Русского дома" в ЦАР
Глава Русского дома в ЦАР пострадал при взрыве

"Это ложная информация и хороший пример российской пропаганды и причудливого воображения, которое иногда характеризует эту пропаганду", - приводит слова Колонна РИА Новости.

Снимок сделали на месте взрыва в кабинете главы Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого местные полицейские. На листе бумаги по-русски напечатано: "Это тебе от всех французов. Русские уберутся из Африки". Ранее об угрозах, которые получал Сытый, сообщил бизнесмен Евгений Пригожин – основанная им группа "Вагнер" занималась вопросами безопасности в ЦАР. Глава Русского дома после взрыва госпитализирован, врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

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