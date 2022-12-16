Одиннадцать человек погибли в результате обстрела Лантратовки в ЛНР

17 человек ранены

Жертвами обстрела со стороны ВСУ Лантратовки в Луганской народной республике стали одиннадцать человек. Еще 17 мирных жителей ранены. По данным экстренных служб, судьба 20 человек остается неизвестной.

"В результате обстрела н.п. Лантратовка с применением американской РСЗО M142 HIMARS (противником выпущено 3 ракеты типа M31 GMLRS), погибло 11 мирных жителей, 17 человек получили ранения", - сообщило в Telegram представительство ЛНР в СЦКК.

В Совместном центре по контролю и координации добавили, что разрушена Лантратовская средняя школа. Также повреждены 6 жилых домов и отделение почтовой связи.

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