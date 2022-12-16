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Более 10 тыс. горожан присоединились к акции "Поделись теплом" проекта "Московского долголетия"

21:23
  • пятница
  • 16 декабря 2022

Акция проходила в городе с 1 по 16 декабря

Как сообщили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы, участниками акции "Поделись теплом" стали более 10 тысяч людей в возрасте от 7 до 80 лет и старше.

"А к Новому году нашим ребятам, которые защищают Родину, привезут более 8,5 тыс. теплых вещей - варежек, носков, шарфов, перчаток, шапок. Город делает все возможное, чтобы обеспечить ребят на передовой всем необходимым. Но тепло и заботу обычных людей ничто не заменит. Вместе с посылками наши бойцы получат частичку тепла, поддержки и любви", - отметил заместитель руководителя департамента Владимир Филиппов.

Горожане связали около 5 тыс. штук носков, на втором месте по популярности идут варежки и перчатки (более 1 тысячи штук). Также мобилизованным отправят более 5 тысяч писем и открыток со словами поддержки и пожеланиями победы.

Акция "Поделись теплом" проекта "Московское долголетие" проходила в городе с 1 по 16 декабря.

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