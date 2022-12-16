ЕС внес в санкционный список российских министров, Михалкова и Лепса

Всего в перечне 144 россиянина

Санкционный список Евросоюза пополнили имена 144 граждан России. В перечне, содержащемся в принятом 16 декабря Брюсселем 9-м пакете антироссийских санкций – почти весь состав кабмина.

В обновленном черном списке – вице-премьеры Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова и Алексей Оверчук. Также санкции введены против глав МЧС, Минкультуры, Минпросвещения, Минцифры и других министров. В перечне и российские губернаторы, в том числе глава Подмосковья Андрей Воробьев.

По мнению европейских функционеров, угрозу безопасности ЕС представляют также журналисты Борис Корчевников, Марина Ким, гендиректоры "Рен-ТВ" Владимир Тюлин и Национальной Медиа Группы Светлана Баланова. В черный список попали известный под псевдонимом Goblin блогер Дмитрий Пучков, певец Григорий Лепс и режиссер Никита Михалков, передает "Интерфакс".

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