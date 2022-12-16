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Минюст опубликовал обновленный список иноагентов

22:04
  • пятница
  • 16 декабря 2022

В перечне – пять физлиц и три организации

Реестр иноагентов пополнили пять физлиц и три организации. Обновленный список опубликовал Минюст России.

Минюст признал Ровшана Аскерова иноагентом
Опубликован единый реестр иноагентов

В перечень физлиц, выполняющих функции иноагента, включена журналистка Юлия Таратута*. Также в реестре Дмитрий Любимов*, Дмитрий Давыдов*, Иван Тютрин* и Наталья Грязневич*.

Расширен и список организаций-иноагентов. В него включены самарская общественная организация ЛГБТ+ "Ирида"**, автономная некоммерческая организация "Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания"**, а также региональная общественная организация "Экологическая вахта Сахалина"**.

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* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

** Организация, выполняющая функции иноагента

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