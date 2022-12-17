Путин заслушал доклады генералов в штабе спецоперации

Президент работал там в пятницу, 16 декабря

Владимир Путин посетил объединенный штаб родов войск, задействованных в специальной военной операции. Президент заслушал доклады командующих каждого направления СВО, сообщает "ТВ Центр".

На совещании присутствовали министр обороны Сергей Шойгу и глава Генштаба Валерий Герасимов. Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства работал в объединенном штабе в течение всего минувшего дня и провёл отдельные встречи с командующими.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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