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Военнослужащие РВСН отмечают профессиональный праздник

10:18
  • суббота
  • 17 декабря 2022

Они встречают его на боевом посту

17 декабря отмечают профессиональный праздник военнослужащие и ветераны ракетных войск стратегического назначения. Уже 63 года РВСН стоят на страже интересов страны, безопасности россиян и являются важнейшим элементом ядерного сдерживания.
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Праздник они встречают на боевом посту. В Оренбургской области на боевое дежурство заступил полк с новейшим комплексом шахтного базирования "Авангард". Межконтинентальная ракета неуязвима для всех существующих в мире систем ПВО, сообщает "ТВ Центр".

Ранее на этой неделе в Козельском ракетном соединении в шахты загрузили баллистические ракеты "Ярс". В Тверской области на боевое дежурство также заступил ракетный полк оснащённый "Ярсами".

Одними из первых РВСН поздравили наши космонавты, которые находятся на МКС. Они отметили, что военные в ответственный период для нашей страны делают всё возможное для обеспечения стратегической безопасности страны и пожелали им крепкого здоровья и успехов в службе.

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