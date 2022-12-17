Военнослужащие РВСН отмечают профессиональный праздник

Они встречают его на боевом посту

17 декабря отмечают профессиональный праздник военнослужащие и ветераны ракетных войск стратегического назначения. Уже 63 года РВСН стоят на страже интересов страны, безопасности россиян и являются важнейшим элементом ядерного сдерживания.

Праздник они встречают на боевом посту. В Оренбургской области на боевое дежурство заступил полк с новейшим комплексом шахтного базирования "Авангард". Межконтинентальная ракета неуязвима для всех существующих в мире систем ПВО, сообщает "ТВ Центр".

Ранее на этой неделе в Козельском ракетном соединении в шахты загрузили баллистические ракеты "Ярс". В Тверской области на боевое дежурство также заступил ракетный полк оснащённый "Ярсами".

Одними из первых РВСН поздравили наши космонавты, которые находятся на МКС. Они отметили, что военные в ответственный период для нашей страны делают всё возможное для обеспечения стратегической безопасности страны и пожелали им крепкого здоровья и успехов в службе.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"