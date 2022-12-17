Названы новые имена героев спецоперации

Бойцы самоотверженно сражаются на Украине

В Министерстве обороны рассказали о новых примерах мужества и отваги российских военных, которые защищают мирных жителей Донбасса. Майор Сергей Кальницкий под массированным обстрелом с позиций неонацистов, отремонтировал повреждённые ретрансляторы и восстановил работу канала связи. Это позволило нашим военным передать координаты противника для нанесения артиллерийского удара и не допустить начала наступления радикалов.

Старший прапорщик Денис Пуха под мощным огнём националистов восстановил работу радиосвязи. Кроме того, Денис спас своего сослуживца, получившего серьёзное ранение - он вынес товарища из-под огня и доставил в укрытие.

Гвардии ефрейтор Чингис Раднаев в ходе боя с неонацистами лично уничтожил бронеавтомобиль и БМП противника, а затем вместе со своим подразделением ликвидировал группу боевиков, что позволило нашим военным перейти в контрнаступление, сообщает "ТВ Центр".

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