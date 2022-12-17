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Украинские войска снова обстреляли Донецк

10:29
  • суббота
  • 17 декабря 2022

Огонь вёлся из американского оружия

Украинские радикалы продолжают наносить ракетные удары по населённым пунктам Донбасса. Минувшей ночью националисты выпустили шесть ракет из "Градов" по Будённовскому району Донецка. Из американских РСЗО "Хаймарс" нанесли удар по городу Счастье в ЛНР. Минувшим вечером под огнём ВСУ оказались Ясиноватая и Макеевка.

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Тем временем наши военные развивают наступление в ряде районов на донецком и красно-лиманском направлениях. В ходе наступательных действий на отдельных направлениях за сутки уничтожено более 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три пикапа, сообщает "ТВ Центр".

Враг, впрочем, продолжает огрызаться. По большей части, обстреливая мирные города и посёлки, включая многострадальный Донецк. Положить этому конец - одна из приоритетных задач для союзных сил, которые в ежедневном режиме продолжают перемалывать ВСУ.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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