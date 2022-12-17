На фоне всё новых антироссийских санкций

Расширение нелегитимных антироссийских санкций приводит к увеличению количества стран, готовых прислушаться к позиции Москвы. Об этом заявили в постоянном представительстве России при ЕС в ответ на принятие девятого пакета ограничений. Давление от санкций всё сильнее ощущают на себе граждане самой Европы. Цены выросли практически на все виды товаров, а вот рейтинги политиков, напротив, стремительно падают.

Сотни людей на улицах Мюнхена, протестующих против роста цен и экономической политики Шольца. Для канцлера, рейтинг одобрения которого продолжает падать, это уже далеко не первый сигнал. Причём ситуация, говорят эксперты, будет лишь ухудшаться, учитывая эмбарго на поставки нефти из России, а также планы ЕС ввести потолок цен на российский газ. Политики Старого Света наивно полагают, что это серьёзно снизит стоимость голубого топлива, сообщает "ТВ Центр".

А вот стоимость СПГ улетит в космос, констатирует The Wall Street Journal. И заплатит за это в конечном итоге потребитель, то есть, европейская промышленность, которая и так переживает не лучшие времена. А также простые граждане, уже сейчас вынужденные экономить.

Это касается и некогда благополучной Германии, и Франции, и Великобритании, где, кстати, разгорается новый скандал, связанный с бывшим премьер-министром Лиз Трасс. В поместье Чевенин", где незадолго до избрания на этот пост она проводила вечеринку, нашли следы некого белого порошка.

Если информация про наркотики подтвердится, то это хотя бы объяснит те необдуманные решения, что власти Великобритании принимали в плане антироссийских санкций, прежде всего, навредивших их стране. Спустя почти год, данный факт не вызывает уже ни у кого сомнений. Хотя западная пропаганда конечно пыталась убедить всех в обратном, заявляя, что экономика России разорвана в клочья.

При этом власти США продолжают нагнетать ситуацию. Байден заявил, что в ближайшее время сделает некое заявление. Оно, пишут американские СМИ, может касаться решения о поставках средств ПВО на Украину, которую Штаты и так засыпают оружием.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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