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Непогода в США привела к человеческим жертвам

12:28
  • суббота
  • 17 декабря 2022

Снегопады накрыли восточное побережье

Штормовое предупреждение объявлено на восточном побережье США. На регион обрушились метели с мокрым снегом и ураганным ветром. На выходных ожидается до 70 сантиметров осадков. Циклон пришёл из северных штатов. Там известно минимум об одном погибшем.
На Дальнем Востоке из-за непогоды нарушено авиасообщение

Штормовой ветер, метель, дождь - и всё это одновременно. Погода проверяет на прочность миллионы американцев. Снежная буря обрушилась на северные штаты и восточное побережье. В Миннесоте, Висконсине, Южной и Северной Дакоте за несколько дней выпало 70 сантиметров осадков. В отдельных районах сугробы почти с человеческий рост. Дорогу домой приходится откапывать. Школы закрыты.

В Пенсильвании, Вирджинии, Мэриленде десятки тысяч потребителей остались без света из-за обрывов линий электропередачи. Гололёд и снежные заносы - испытание и для пешеходов, и водителей. На дорогах -  многокилометровые пробки. Власти просят автомобилистов воздержаться от поездок. Те, кто в силу профессии не может этого сделать, пытаются в буквальном смысле слова, убежать от стихии, сообщает "ТВ Центр".

В Юте погиб лыжник. Его тело обнаружили на одном из горных склонов. Поисковую операцию приходилось прерывать из-за мороза и метели. В ближайшие дни температура воздуха в штате может опуститься до минус 30 градусов. Это Рождество станет самым холодным за несколько десятилетий.

А на юге страны устраняют последствия целой серии торнадо. В общей сложности на Луизиану, Алабаму, Техас и соседние штаты обрушилось 58 смерчей. Скорость ветра достигала двухсот километров в час. Он обрывал линии электропередачи, опрокидывал легкомоторные самолёты и разбивал в щепки дома. Сотни зданий разрушены до основания.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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