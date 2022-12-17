В ООН осудили покушение на главу Русского дома в ЦАР

Дмитрий Сытый серьёзно пострадал при взрыве

В ООН осудили покушение на главу Русского дома в Центрально-Африканской республике Дмитрия Сытого. Сейчас россиянин находится в больнице его состояние оценивается как стабильно тяжёлое.

В пятницу утром в столице ЦАР Сытый получил анонимную посылку, которая взорвалась у него в руках. Полиция республики и МИД нашей страны расценивают произошедшее как теракт, сообщает "ТВ Центр".

Ранее Дмитрию Сытому уже поступали угрозы. В ноябре он получил фотографию сына, который живёт во Франции, и записку с обещанием в следующий раз прислать его голову, если "русские не уберутся с африканского континента и не распахнут двери для французов".

На новости из ЦАР отреагировала глава МИД Франции Катрин Колонна. Она заявила о непричастности Парижа к нападению, а затем, уже по сложившейся западной традиции, разглядела в произошедшем признаки российской пропаганды.

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