Юные москвичи создадут комиксы и стендапы о жизни Петра I

В столице реализуется уникальный проект

Переосмыслить и актуализировать наследие одного из самых выдающихся правителей в истории России. Такую цель ставят перед собой организаторы проекта "Московские игры Петра I".

Инициатива реализуется при поддержке фонда президентских грантов. В рамках серии мероприятий, юные жители столицы участвуют в создании целого цикла исторических стендапов и комиксов о жизни и достижениях первого русского императора.

Среди ключевых тем - культура и искусство, армия и флот, государственное устройство. Также школьники и студенты смогут внести свой вклад в запись аудиогида о молодых годах Петра в Москве и поучаствовать в разработке исторических настольных и онлайн-игр, сообщает "ТВ Центр".

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