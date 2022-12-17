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Москвичей предупредили о затяжном снегопаде

13:15
  • суббота
  • 17 декабря 2022

Ожидается новый рекорд

Начавшийся ночью 17 декабря снегопад продлится два дня. Об этом синоптики предупредили жителей Москвы и области.
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Как сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства, прирост свежевыпавшего снега за выходные может составить до 20 сантиметров. Специалисты предполагают, что в столице может быть побит 80-летний рекорд декабря по высоте снежного покрова.

В связи с обильным снегопадом на московские улицы вышли сотни единиц техники. Полным ходом идёт очитка улично-дорожной сети, дворовых территорий и парковочных пространств. Под особым контролем - пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, социальным объектам.

Водителей традиционно просят быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию. По возможности автолюбителям рекомендуют пользоваться общественным транспортом.

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