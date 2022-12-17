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Температура на "Союзе" поднялась до плюс 30 градусов

12:51
  • суббота
  • 17 декабря 2022

Жизни космонавтов это не угрожает

Температура на борту пристыкованного к МКС корабля "Союз МС-22" поднялась до плюс 30 градусов. При этом в "Роскосмосе" сообщили, что она не выходит за пределы допустимых значений.

"Температурный режим на борту всего корабля варьируется от 28 до 30 градусов, не выходя за пределы допустимых значений. Безопасности и комфорту экипажа ничего не угрожает", - сказали в госкорпорации.

Из-за проблем на МКС 15 декабря был отменён выход российских космонавтов в открытый космос. Во время подготовки произошла разгерметизация контура наружного радиатора корабля "Союз". Не исключено, что в него врезался микрометеорит.

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