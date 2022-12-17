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Роспортребнадзор сообщил о непростой ситуации с менингитом в Москве

13:38
  • суббота
  • 17 декабря 2022

Болеют в основном мигранты

В Москве наблюдается непростая ситуация с заболеваемостью менингитом. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Болеют в большинстве своём мигранты, так как они приезжают в столицу абсолютно чистые с точки зрения иммунитета, сказала глава управления ведомства по Москве Елена Андреева.

Ранее в столичном регионе фиксировался рост новых случаев менингита. За 10 месяцев этого года среди трудовых мигрантов было обнаружено 32 очага заболевания. В частности, в ноябре в городском округе Истра была зафиксирована вспышка менингита на складе маркетплейса Ozon.

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