На Запорожской АЭС начали возводить защитный купол

Он накроет хранилище ядерных отходов

Над хранилищем ядерных отходов Запорожской АЭС начали возводить защитный купол. Об этом сообщил в своём своем Telegram-канале глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

По его словам, купол призван защитить опасные участки станции от осколков, самодельных взрывных устройств и беспилотников.

С момента взятия под контроль Запорожской АЭС российской стороной ВСУ регулярно обстреливают станцию. На ней есть повреждения, которые не угрожают безопасности объекта.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"