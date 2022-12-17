Десятки рейсов отменены в московских аэропортах из-за непогоды

Столицу засыпает снегом

Более 40 авиарейсов отменили сегодня в московских аэропортах. В столице - вновь снегопад, ожидается также понижение температуры и гололедица, сообщает "ТВ Центр".

До полудня воскресенья в столице действует жёлтый уровень погодной опасности. Высота сугробов, по прогнозам синоптиков может достичь рекордной отметки в 34 сантиметра, похожие показатели фиксировали 80 лет назад. Городские власти призвали автомобилистов быть осторожнее на дорогах.

Завтра метель усилится, а скорость ветра может достигать 15 метров в секунду. Погода испортится на всей европейской части России, наиболее сложной обстановка, как ожидается, будет в Рязанской, Орловской, Владимирской и Брянской областях. В Приволжском федеральном округе, как и в Черноземье готовятся к ледяному дождю.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"