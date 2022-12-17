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В Москве возводят храм в честь Дмитрия Донского

15:08
  • суббота
  • 17 декабря 2022

На стройплощадке побывал Владимир Ресин

В Москве завершается первый этап строительства одного из самых крупных и необычных храмовых комплексов столицы - церкви в честь святого благоверного князя Дмитрия Донского. Сегодня площадку посетил советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Сейчас на объекте ведут устройство монолитных конструкций и кирпичной кладки основного объёма. Архитекторы выбрали нестандартную планировку: храм, рассчитанный на тысячу прихожан, займёт только десятую часть комплекса.

Также на территории возведут приходской дом и физкультурно-оздоровительный центр. Предполагается, что этот храм станет главным для всех российских спортсменов, сообщает "ТВ Центр".

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