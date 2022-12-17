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В Москве проходит финал молодёжной программы "Я в деле"

14:57
  • суббота
  • 17 декабря 2022

Проект создан по инициативе лидера партии “Новые люди”

Узнать о перспективных бизнес-проектах и развить полезные навыки. В Москве сегодня проходит финал всероссийской программы молодёжного предпринимательства “Я в деле”.

60 студенческих команд представят жюри лучшие инициативы, над которыми они работали на протяжении всего курса обучения. Для гостей выставки разместили стенды с концепциями и бизнес-идеями. Все желающие смогут лично обсудить перспективы реализации проектов с их авторами.

По итогу финальной презентации будут определены три победителя. Программа “Я в деле” была создана по инициативе лидера партии “Новые люди”, сообщает "ТВ Центр".

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Участники программы "Я в деле"
Участники программы "Я в деле"
Участники программы "Я в деле"
Участники программы "Я в деле"
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