В Москве проходит финал молодёжной программы "Я в деле"

Проект создан по инициативе лидера партии “Новые люди”

Узнать о перспективных бизнес-проектах и развить полезные навыки. В Москве сегодня проходит финал всероссийской программы молодёжного предпринимательства “Я в деле”.

60 студенческих команд представят жюри лучшие инициативы, над которыми они работали на протяжении всего курса обучения. Для гостей выставки разместили стенды с концепциями и бизнес-идеями. Все желающие смогут лично обсудить перспективы реализации проектов с их авторами.

По итогу финальной презентации будут определены три победителя. Программа “Я в деле” была создана по инициативе лидера партии “Новые люди”, сообщает "ТВ Центр".

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