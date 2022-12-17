Собянин рассказал об акции "Москва помогает"

Пункты приёма подарков развёрнуты по всей столице

Во всех районах столицы открыты более 40 пунктов "Москва помогает" по сбору новогодних подарков для жителей новых территорий России и участников СВО. Об этом у себя на странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин. Он поблагодарил всех, кто не остаётся в стороне и принимает участие в акции.

Мэр отметил, что москвичи приносят в пункты приёма подарков игрушки и книги для детей, открытки, письма, тёплые вещи для наших военных. Собрано более 20 тысяч разных подарков. Большую помощь оказывают тысячи волонтёров.

Пункты "Москва помогает" развёрнуты в парках и на 19 фестивальных площадках "Московских сезонов". 23 декабря они откроются на площадках зимнего фестиваля "Путешествие в Рождество" и у главного входа на ВДНХ.

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