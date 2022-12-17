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Собянин рассказал об акции "Москва помогает"

15:30
  • суббота
  • 17 декабря 2022

Пункты приёма подарков развёрнуты по всей столице

Во всех районах столицы открыты более 40 пунктов "Москва помогает" по сбору новогодних подарков для жителей новых территорий России и участников СВО.  Об этом у себя на странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин. Он поблагодарил всех, кто не остаётся в стороне и принимает участие в акции.

Мэр отметил, что москвичи приносят в пункты приёма подарков игрушки и книги для детей, открытки, письма, тёплые вещи для наших военных. Собрано более 20 тысяч разных подарков. Большую помощь оказывают тысячи волонтёров.

Пункты "Москва помогает" развёрнуты в парках и на 19 фестивальных площадках "Московских сезонов". 23 декабря они откроются на площадках зимнего фестиваля "Путешествие в Рождество" и у главного входа на ВДНХ.

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