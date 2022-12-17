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В Крыму заявили, что США объявили войну России

13:52
  • суббота
  • 17 декабря 2022

В республике прокомментировали заявление Джона Кирби

Постоянный представитель Крыма назвал позицию США по полуострову объявлением войны России. Так Георгий Мурадов отреагировал на недавнее заявление координатора стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джона Кирби.
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"Заявление Кирби по Крыму - это объявление войны России, которую США поручают вести чужими кровавыми нацистскими руками. Полагаю, что без прямого напоминания Вашингтону о нашей дубине ядерного сдерживания, которая поднимается над тупой головой вашингтонских безумцев, дело не обойдётся", - сказал Мурадов в интервью РИА Новости.

Ранее Джон Кирби сказал, что Украина имеет право планировать и проводить военные операции в Крыму. Полуостров – это украинская территория, заявил американский чиновник.

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за воссоединение.

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