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МЧС выпустило экстренное предупреждение для москвичей

17:09
  • суббота
  • 17 декабря 2022

Погода ухудшится в ночь на воскресенье

МЧС выпустило экстренное предупреждение для жителей Москвы. В столице ожидаются снег, гололёд и сильный ветер.

В ночь на 18 декабря начавшийся ранним утром 17 декабря снегопад усилится, поднимется метель и задует порывистый северный ветер. На дорогах могут появиться снежные заносы.

Пешеходам рекомендовано обходить шаткие конструкции. Автолюбителям советуют пересесть на общественный транспорт. В случае поездок необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать внезапных манёвров и не парковать машины под деревьями.

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