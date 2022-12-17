Захарова предупредила Европу о последствиях девятого пакета санкций против России

Европейцам не стоит ждать ничего хорошего

На Смоленской площади прокомментировали принятый Евросоюзом девятый пакет антироссийских санкций. Старому Свету предрекли большие проблемы.

"Нынешний пакет будет иметь тот же эффект, что и все предыдущие - обострение социально-экономических проблем в самом Евросоюзе", - написала у себя в Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Европейцы уже столкнулись с энергодефицитом и санкционной инфляцией, а над экономикой ЕС нависла реальная угроза деиндустриализации, отметила дипломат.

16 декабря Евросоюз принял девятый пакет санкций против России. Рестрикции коснулись депутатов Госдумы, членов Совета Федерации, министров, чиновников новых регионов и деятелей культуры.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса США, Евросоюз, Япония и ещё несколько стран ввели против России масштабные санкции. Ограничения коснулись торговли, банковской сферы, промышленности, военного и космического сотрудничества, энергетики и других секторов экономики.

От этих ограничений сильно пострадали страны Европы – там резко выросли цены на топливо и начался дефицит некоторых товаров. Власти призвали граждан экономить электроэнергию. В США также зафиксированы рекордные цены на бензин, что вызвало недовольство автолюбителей.

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