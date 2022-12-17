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Захарова предупредила Европу о последствиях девятого пакета санкций против России

16:35
  • суббота
  • 17 декабря 2022

Европейцам не стоит ждать ничего хорошего

На Смоленской площади прокомментировали принятый Евросоюзом девятый пакет антироссийских санкций. Старому Свету предрекли большие проблемы.

Евросоюз ввел девятый пакет антироссийских санкций. Главное
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"Нынешний пакет будет иметь тот же эффект, что и все предыдущие - обострение социально-экономических проблем в самом Евросоюзе", - написала у себя в Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Европейцы уже столкнулись с энергодефицитом и санкционной инфляцией, а над экономикой ЕС нависла реальная угроза деиндустриализации, отметила дипломат.

16 декабря Евросоюз принял девятый пакет санкций против России. Рестрикции коснулись депутатов Госдумы, членов Совета Федерации, министров, чиновников новых регионов и деятелей культуры.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса США, Евросоюз, Япония и ещё несколько стран ввели против России масштабные санкции. Ограничения коснулись торговли, банковской сферы, промышленности, военного и космического сотрудничества, энергетики и других секторов экономики.

От этих ограничений сильно пострадали страны Европы – там резко выросли цены на топливо и начался дефицит некоторых товаров. Власти призвали граждан экономить электроэнергию. В США также зафиксированы рекордные цены на бензин, что вызвало недовольство автолюбителей.

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