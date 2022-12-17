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Военком Подмосковья опроверг информацию об увеличении срока срочной службы

15:45
  • суббота
  • 17 декабря 2022

Ранее об этом заявил его коллега из Дмитрова

Военком Подмосковья опроверг информацию об увеличении срока срочной службы до двух лет. Полковник Алексей Астахов напомнил, что вопросы воинской обязанности и военной службы регулирует федеральный закон.

Одна из его статей устанавливает срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. Он равен 12-ти месяцам. Каких-либо изменений законодательства в этой части закона не предлагается, указал Астахов.

Ранее военный комиссар по городам Дмитров, Дубна и Талдом Московской области Михаил Фомин сообщил телекомпании "Вечерний Дмитров" о наличии информации от военкома Подмосковья об увеличении срока срочной службы до двух лет осенью 2023 года. Через некоторое время сюжет, в котором прозвучали эти утверждения военкома, был удалён с официального сайта телекомпании.

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