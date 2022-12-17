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Минобороны раскрыло детали массированного удара по военным объектам Украины

16:06
  • суббота
  • 17 декабря 2022

Его нанесли 16 декабря

Министерство обороны сообщило подробности удара российской армии по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины. Массированный удар был нанесён 16 декабря высокоточным оружием большой дальности с воздуха и с морских носителей.
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Как сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, цель удара достигнута, а все назначенные объекты поражены.

Конашенков также привёл подробности непрофессиональных действий украинских расчётов ПВО. Из-за этого был причинён ущерб гражданской инфраструктуре. При этом значительный ресурс ракет ПВО израсходован по специально запущенным ложным целям.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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