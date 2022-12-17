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Станцию "Беговая" МЦД-1 ждёт масштабная реконструкция

17:38
  • суббота
  • 17 декабря 2022

Она станет частью большого транспортного узла

Станцию "Беговая" МЦД-1 ждёт масштабная реконструкция: скоро она станет частью транспортно-пересадочного узла для двух диаметров. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

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Новый ТПУ соединит первый и четвёртый диаметры с одноимённой станцией метро. Благодаря этому улучшится транспортная доступность сразу трёх районов столицы: Бегового, Хорошёвского и Пресненского.

На обновлённой станции будут три платформы вместо двух. На средней платформе организуют кроссплатформенную пересадку - с одной стороны будут останавливаться поезда МЦД-1, с другой – МЦД-4. Перемещаться между диаметрами и метро можно будет, не выходя на улицу.

Мэр отметил, что "Беговой" ежедневно пользуются около 20 тысяч пассажиров.

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Проект реконструкции станцию "Беговая" МЦД-1
Проект реконструкции станцию "Беговая" МЦД-1
Проект реконструкции станцию "Беговая" МЦД-1
Проект реконструкции станцию "Беговая" МЦД-1
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