Его запланировали на май 2023 года

Польша намерена захватить Западную Украину и уже выбрала дату для внезапного удара. Такое утверждение содержится в статье польского издания Niezależny Dziennik Polityczny. Сенсационная новость дополнена важным уточнением: оказывается, Варшава планирует провести на захваченных землях Украины референдум.

Для подготовки к вторжению в Польше уже действуют специальные тренировочные лагеря, утверждается в статье. В них каждый мобилизованный приобретет знания и базовые навыки ведения войны.

Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявлял о том, что Варшава планирует захватить часть территорий на Западной Украине. При этом говорилось, что Варшава уверена в безоговорочной поддержке своих действий со стороны США и Великобритании.

Летом этого года в СВР сообщали, что Польша готова пойти на более активное сотрудничество по украинскому вопросу с Венгрией и Румынией, прикрывая свои планы по захвату западных территорий Незалежной. Акцент предложено сделать на создании образа коллективного участия всех европейских соседей Украины в делах Киева.

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