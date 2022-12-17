Президента Украины обвиняют в отказе от переговоров

Известный французский политик назвал поведение Владимира Зеленского безумием и безответственностью. Об этом лидер движения "Патриоты" и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо написал у себя в соцсети.

"Зеленский вновь заявляет, что отказывается вести мирные переговоры с Россией. Это полное безумие и безответственность!" - заявил он.

Филиппо обратился к западным лидерам с призывом прекратить поставки оружия на Украину. Он назвал нынешний киевский режим упрямым, опасным и коррумпированным.

После начала спецоперации Россия и Украина провели несколько очных и дистанционных раундов переговоров. Но затем Киев отказался от диалога. Невозможность переговоров с Москвой была зафиксирована в специальном указе Владимира Зеленского.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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