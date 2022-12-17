В Москве появятся 550 тысяч новых рабочих мест

Бюджет столицы существенно пополнится
Реализация проектов по программе комплексного развития территорий даст Москве около 550 тысяч новых рабочих мест. Об этом у себя на странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.
Мэр отметил, что общий объём инвестиций в более чем в 150 проектов составит семь триллионов рублей, а бюджет столицы получит около трёх триллионов.
В 2020 году Москва заключила первый в России договор по программе комплексного развития территорий. Пилотным проектом стала реорганизация бывшей промзоны "Октябрьское поле" на северо-западе города.
Собянин рассказал, что в столице идёт активное строительство на месте старых производственных объектов и на заброшенных территориях. Возводятся жилые комплексы со всей необходимой социальной инфраструктурой.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"