В Москве появятся 550 тысяч новых рабочих мест

Бюджет столицы существенно пополнится

Реализация проектов по программе комплексного развития территорий даст Москве около 550 тысяч новых рабочих мест. Об этом у себя на странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что общий объём инвестиций в более чем в 150 проектов составит семь триллионов рублей, а бюджет столицы получит около трёх триллионов.

В 2020 году Москва заключила первый в России договор по программе комплексного развития территорий. Пилотным проектом стала реорганизация бывшей промзоны "Октябрьское поле" на северо-западе города.

Собянин рассказал, что в столице идёт активное строительство на месте старых производственных объектов и на заброшенных территориях. Возводятся жилые комплексы со всей необходимой социальной инфраструктурой.

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