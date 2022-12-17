ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России вырос спрос на защитные маски

19:41
  • суббота
  • 17 декабря 2022

В стране растёт заболеваемость гриппом

В России значительно вырос спрос на защитные маски. Это связано с ухудшением эпидситуации, сообщает пресс-служба Wildberries.
Мурашко призвал россиян носить маски из-за гриппа

"За последнюю неделю, с 10 по 16 декабря, спрос на маски в целом по стране увеличился на 50% на Wildberries по сравнению с аналогичной неделей в ноябре 2022 годом. В Санкт-Петербурге число заказов масок взлетело на 142%", - говорится в сообщении.

В последние дни в России отмечается рост заболеваемости ОРВИ. В стране зарегистрирован штамм свиного гриппа. В связи с этим глава Минздрава Михаил Мурашко призвал россиян носить маски, чтобы уберечься от заражения.

В медицинских учреждениях Москвы введён масочный режим. Также временно запрещены посещения больных в стационарах.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Медицинские маски
Медицинские маски
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.