В России вырос спрос на защитные маски

В стране растёт заболеваемость гриппом

В России значительно вырос спрос на защитные маски. Это связано с ухудшением эпидситуации, сообщает пресс-служба Wildberries.

"За последнюю неделю, с 10 по 16 декабря, спрос на маски в целом по стране увеличился на 50% на Wildberries по сравнению с аналогичной неделей в ноябре 2022 годом. В Санкт-Петербурге число заказов масок взлетело на 142%", - говорится в сообщении.

В последние дни в России отмечается рост заболеваемости ОРВИ. В стране зарегистрирован штамм свиного гриппа. В связи с этим глава Минздрава Михаил Мурашко призвал россиян носить маски, чтобы уберечься от заражения.

В медицинских учреждениях Москвы введён масочный режим. Также временно запрещены посещения больных в стационарах.

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