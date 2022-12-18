Шойгу побывал на передовой в зоне спецоперации

Министр обороны проинспектировал группировку войск

Министр обороны России Сергей Шойгу побывал на передовых позициях специальной военной операции. Он проинспектировал группировку российских войск, сообщает "ТВ Центр".

Глава военного ведомства осмотрел с воздуха район дислокации наших подразделений и побеседовал с командирами на борту вертолёта. В пункте управления Сергей Шойгу заслушал доклады о текущей обстановке на разных направлениях, уделив особое внимание вопросам работы тыловых подразделений и обеспечения войск.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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