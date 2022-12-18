ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Германия отказалась от поставок танков на Украину

10:19
  • воскресенье
  • 18 декабря 2022

Для Киева это стало неожиданностью

Германия не будет в одностороннем порядке передавать Украине танки западного образца. С таким тревожным для президента Владимира Зеленского заявлением выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Зеленский попросил у ЕС дальнобойное оружие

Западные партнёры, которые долгое время всеми способами убеждали киевский режим в том, что помощи, в том числе военной, будет столько сколько нужно, очевидно, взяв в руки калькуляторы, призадумались. Британская телерадиокомпания ВВС, со ссылкой на свои источники, сообщает, что на Даунинг-стрит решили, что называется, провести внеплановый аудит.

Звоночек для Зеленского не самый радостный. Проверка необходима для того, чтобы установить: как именно развивается ситуация на фронте и насколько важную роль при этом играет сама Великобритания, которая, как известно, является для Киева одним из главных доноров. Официальный Лондон, при этом продолжает уверять: Риши Сунак остаётся горячим сторонником Украины, сообщает "ТВ Центр".

Но в Британии есть более насущные проблемы, нежели спонсирование третьих стран за счёт своих налогоплательщиков. Ситуация в стране во многих сферах действительно близка к критической. У трети британцев с низкими доходами с трудом хватает денег на еду. Судя по опросам, большинство жителей полагают, что год грядущий станет для них ещё хуже.

Киевский режим, явно не заботят проблемы рядовых европейцев - они продолжают требовать ещё больше денег и оружия. Канцлер ФРГ господину Зеленскому ответил через страницы газеты Sueddeutsche Zeitung. Никаких танков западного образца ВСУ не получат. Более того, Олаф Шольц вновь озвучил робкое предложение сохранять с Россией нить переговоров, даже несмотря на разногласия.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Олаф Шольц
Олаф Шольц
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.