Минобороны представило новых героев спецоперации

Они проявили настоящее мужество

В Министерстве обороны рассказали о новых примерах мужества российских военных, которые защищают мирных жителей Донбасса. Полковник Александр Савенков под обстрелами с позиций неонацистов несколько раз восстанавливал повреждённые линии связи, обеспечивая устойчивое радиосообщение между командованием и подразделениями на местах. Также Александр вытащил из-под огня противника двоих товарищей и до передачи их врачам, сам оказал им экстренную медицинскую помощь.

Сержант Фёдор Рыбалов вместе с подчинёнными эвакуировал с поля боя повреждённую технику и вооружение. В ходе выполнения задачи, группа попала под артобстрел. Благодаря слаженным действиям сержанта Рыбалова и его сослуживцев, задача была успешно выполнена без потерь среди личного состава.

Морские пехотинцы под командованием младшего сержанта Дениса Иванова несколько часов до прибытия подкрепления сдерживали превосходящие силы противника. Неонацисты пытались взять наших бойцов в кольцо, но морпехи удержали оборону и нанесли радикалам серьёзный урон, вынудив их отступить на исходные позиции, сообщает "ТВ Центр".

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